O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom) preserva a memória da comunicação no Rio Grande do Sul. No acervo guardado na antiga sede do jornal A Federação, em Porto Alegre, estão fotos, filmes, áudios, impressos e equipamentos. O público pode, na sala de pesquisas, folhear os jornais e as revistas com as notícias do passado, que recontam a história do Estado. Fundado em 10 de setembro de 1974, chega aos 50 anos focado na digitalização.