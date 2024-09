O Almanaque Gaúcho completa 25 anos nas páginas de Zero Hora. Em 20 de setembro de 1999, o jornalista Antônio Goulart publicou a primeira coluna, recheada de informações sobre a Revolução Farroupilha e as tradições gaúchas. Em destaque, uma foto do tradicionalista Paixão Côrtes acendendo a chama crioula no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre.