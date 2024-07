Uma escultura do recém-inaugurado Museu Histórico das Missões, em Santo Ângelo, guarda uma incrível história. Por muito tempo, católicos imaginaram que a obra representava São Jorge. O ex-presidente Getúlio Vargas e outros tantos devotos oraram em frente à imagem para pedir ajuda e agradecer ao santo. Espólio de guerra, a arte sacra é do tempo das missões jesuíticas no Paraguai.