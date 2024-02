O Ibiza Club transformou as noites do Litoral Norte a partir do verão de 1994. A casa noturna foi inaugurada em 31 de dezembro de 1993, em Atlântida. Inspirada nas danceterias da paradisíaca ilha de Ibiza, na Espanha, ofereceu um ambiente de encantamento, com bailarinos, cuspidores de fogo e outros artistas.