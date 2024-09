O diagnóstico de câncer e o chão que se abriu para a minha família

Era tarde de quarta-feira e o presidente da República havia recém indicado o nome de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. No Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez o anúncio em frente à obra de Lia Mittarakis. A despeito da novidade, a definição surpreendia, naquele instante, um total de zero pessoas. Era exatamente o contrário do que se poderia dizer do ar que pairava naquele consultório médico onde estávamos eu, meu irmão e meu pai. Distante mais de 2 mil quilômetros de Brasília, pouco importavam os rumos da política monetária. Eram olhares angustiados pelo veredito do médico, depois de um quadro de febre, tosse e dificuldade para respirar.