O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi entrevistado no Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (24), sobre as cobranças que tem recebido acerca de uma necessidade maior de estar presente no Rio Grande do Sul. Segundo o parlamentar, a sua função seria estar em Brasília para ajudar o Estado a arrecadar recursos para combater os danos da tragédia, e não estar no local durante as enchentes.