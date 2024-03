Depois da inauguração de um posto avançado da Guarda Municipal no Parcão, a prefeitura de Porto Alegre já se prepara para expandir a iniciativa para, ao menos, três novos locais. São eles: o Largo Glênio Peres, no Centro da Capital, a Praça México, que fica no bairro Jardim Leopoldina, e ainda a Restinga, na zona sul da cidade.