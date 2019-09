Agências da Caixa Nome limpo na praça e retomada do emprego: o que o governo Bolsonaro espera com o início dos saques do FGTS Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mantém o discurso otimista e projeta que a liberação de recursos do Fundo de Garantia ajudará brasileiros a quitar dívidas e voltar a consumir