HPS faz captação de tecido ósseo para transplante pela primeira vez

Pela primeira vez na história da instituição, o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS ) fez, no início desta semana, a captação de tecido ósseo . A coleta só é possível quando a família de um paciente com morte encefálica autoriza a doação.

Após a coleta, o tecido doado é encaminhado ao Banco de Tecidos Musculoesqueléticos do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, onde pode ficar armazenado por até cinco anos para uso em transplantes. A ação foi realizada em parceria com as equipes de cirurgia ortopédica da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital São Vicente de Paulo.