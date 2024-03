O transplante de fígado com doador vivo tem uma nova aliada na Santa Casa de Porto Alegre: a cirurgia robótica. Pela primeira vez no RS, a equipe de transplante hepático intervivos da instituição, liderada pelos cirurgiões Antonio Kalil e Flávia Feier, realizou a retirada de parte do fígado de um doador com o uso do robô.