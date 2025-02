Tradicional boteco em Porto Alegre reabre após reforma e projeta seis pistas de boliche

Difícil encontrar alguém que não conheça ou tenha ouvido falar do Boteco Pedrini, um clássico da boemia em Porto Alegre. Fundada em 1960, a marca tem cinco bares na Capital, sendo que o quinto está reabrindo as portas 100% renovado e com novidades pela frente.

Depois de seis meses de trabalhos, o Pedrini da Avenida Protásio Alves volta a receber clientes a partir desta quarta-feira (26) e prepara, para o fim de maio, a inauguração de uma nova atração no local: seis pistas de boliche.

— Como é um ponto histórico, decidimos investir em um projeto novo, misturando entretenimento e gastronomia — explica o administrador Henrique Buffet, filho de um dos sócios e empreendedor nato.

O ambiente reformado (cujos detalhes ainda estão em fase de finalização) tem dois andares, deque e terraço com mais de uma centena de mesas e espaço para pelo menos 380 pessoas. É um "botecão" no melhor estilo.

Há uma linha do tempo em uma das paredes, com uma antiga fotografia do primeiro Pedrini, na Rua Venâncio Aires. Desde então, a marca se fortaleceu e conquistou espaço.

Bar Pedrini há algumas décadas, na Rua Venâncio Aires. Boteco Pedrini / Divulgação

A principal novidade, agora, é o boliche. A área destinada à atividade vai funcionar em um pavilhão anexo (onde também há estacionamento), cujas obras estão a pleno vapor (a previsão é de que fiquem prontas no fim de maio). Serão 440 metros quadrados, com pistas e mesas. A expectativa é de que o local comporte de 100 a 150 clientes.

Também há algumas inovações no cardápio. Além do tradicional chope cremoso (marca da casa) e do menu já conhecido pelos petiscos e pratos bem servidos, o estabelecimento passará a oferecer assados na brasa às sextas-feiras e aos finais de semana, com destaque para a picanha da casa. Haverá, também, novos drinques.

Os sócios preferem não falar em valores, mas o investimento na obra não foi pequeno.

— Como diz meu pai, é um peitaço calculado — brinca Henrique.

Serviço

O novo Pedrini funciona na Av. Protásio Alves, nº 1472, no bairro Petrópolis.

De segundas a quintas-feiras, funciona das 16h às 2h. Às sextas, aos sábado e aos domingos, das 11h às 3h.