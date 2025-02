Arquitetas gaúchas participam do Festival Internacional de Jardins na França

Croqui à mão livre do projeto do jardim. Carlos Emmanuel Hausen / Divulgação

Desde 1992, o Château de Chaumont-sur-Loire, localizado a 200 quilômetros de Paris, na França, recebe o Festival Internacional de Jardins. O evento reúne os melhores paisagistas do mundo, que montam seus projetos no local. Na edição de 2025, as arquitetas gaúchas Vanessa Zechin, Nichele Rossi e Natana Angheben Eitelven estarão entre os participantes.

Cada ano, o festival escolhe um tema diferente. Em 2025, o foco é nos contos de fada, e as gaúchas projetaram um jardim que celebra a cultura e o folclore brasileiro. O projeto completo, no entanto, só pode ser revelado após a finalização, prevista para abril. Depois de pronta, a obra fica aberta à visitação até novembro.

Mesmo que a produção seja finalizada apenas daqui dois meses, as atividades começaram em novembro, quando o projeto das arquitetas foi selecionado entre concorrentes de todo o mundo. Elas recebem do festival o apoio da equipe de jardinagem e recursos financeiros para montagem do espaço.

Curso de biopaisagismo

A arquiteta Vanessa Zechin. Vanessa Zechin / Arquivo Pessoal

Para quem se interessou pela história, Vanessa Zechin vai ministrar, de 15 de março a 26 de julho, um curso de biopaisagismo em Porto Alegre. As inscrições estão abertas até o próximo dia 10, e as aulas acontecem na Work House. Nichele e Natana foram alunas do curso em 2024 e, agora, estarão junto da professora na França.

O curso será dividido em oito módulos, com atividades práticas e online, abordando os fundamentos para criar jardins de forma consciente e integrada à natureza. Vanessa contará com a colaboração do engenheiro agrônomo Julio Cesar Giuliani e do arquiteto Carlos Emmanuel Hausen nas aulas.

— Os jardins têm o poder de tirar a gente de um mundo destrutivo e nos conectar com um mundo criativo e lúdico, e também de conexão com a natureza, que tem um poder de regeneração que deve ser inspiração para o espírito humano — destaca Vanessa.

O que é biopaisagismo?

Trata-se de uma visão de paisagismo baseada no desenvolvimento da vida. Por exemplo, as escolhas das plantas devem ser feitas não somente pela estética, mas também considerando as condições climáticas da região. A técnica utiliza saberes da permacultura, da biofilia, dos jardins sensoriais e do bioclimatismo.

Serviço

O quê: curso de biopaisagismo

curso de biopaisagismo Quando: de 15 de março a 26 de julho

de 15 de março a 26 de julho Onde: na Work House (Rua Giordano Bruno, 46)

na Work House (Rua Giordano Bruno, 46) Quanto: entre R$ 3,17 mil e R$ 3,75 mil, com opções de módulos avulsos a partir de R$ 369

entre R$ 3,17 mil e R$ 3,75 mil, com opções de módulos avulsos a partir de R$ 369 Inscrições: até o dia 10 de março por um formulário.