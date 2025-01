Gaúcho que viajou de moto do Alasca a Ushuaia lança livro em Porto Alegre

Ricardo Lugris é um desses seres que nasceram para explorar o mundo . No caso dele, em cima de uma moto. Nascido em Bagé , na Campanha, e radicado na cidade de Chantilly, na França, o gaúcho se prepara para lançar, no dia 30 de janeiro, em Porto Alegre, um livro contando sua mais recente aventura.

Em 2021, Lugris percorreu 69 mil quilômetros em 11 meses entre o Alasca , nos EUA, e Ushuaia , o "fim do mundo", no extremo sul da Argentina. A jornada deu origem à obra A Moto e o Continente (editora Europa) , um convite a subir na carona da BMW GS1200 ao longo de 487 páginas ricas em detalhes e reflexões.

Não se trata de um roteiro de viagem comum nem de um diário. É um mergulho cultural no continente americano , pelo olhar de alguém que viajou sozinho e viveu cada quilômetro como se fosse o único.

— Defendo a velha ideia de que temos de viajar para nós mesmos, não para os outros, para o Facebook ou o Instagram. A viagem modifica o viajante e, no fundo, ela nunca termina. Fica dentro de você — reflete o autor, que assina outros dois livros sobre andanças em duas rodas (leia abaixo).

Lugris decidiu cruzar as terras americanas depois de se aposentar, em 2021. Em 43 anos de carreira, ele atuou como diretor de vendas na Embraer (vivendo na Europa) e, mais tarde, como vice-presidente de marketing em uma empresa de leasing dinamarquesa. Nesse período, apaixonou-se pelo motociclismo e percorreu 800 mil quilômetros em mais de 100 países, explorando regiões como a Sibéria, a Rota da Seda, a Mongólia, o Extremo Oriente e o Cáucaso.

Faltavam as Américas. Não faltam mais. Até Bagé, a Rainha da Fronteira, entrou na história. Vai por mim: vale a leitura.

O lançamento

O livro A Moto e o Continente será apresentado ao público em Porto Alegre, no Ecosys — Espaço Unisinos (Avenida Nilo Peçanha, nº 1.600), no dia 30 de janeiro, às 18h. Haverá palestra e sessão de autógrafos. Para participar, é preciso se inscrever clicando aqui. O evento é gratuito e as vagas são limitadas.