Exposição no Café da Catedral apresenta ícones de Porto Alegre com olhar contemporâneo

Os pontos emblemáticos apresentados são: Catedral Metropolitana, Mercado Público, Viaduto da Borges, prefeitura de Porto Alegre, Usina Gasômetro, Cais do Porto, Theatro São Pedro, Arena do Grêmio, Estádio Beira-Rio, Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e uma vista panorâmica da urbe a partir do Guaíba (veja fotos). Com características minimalistas, as obras medem um metro de altura por um de largura.