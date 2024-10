Arquitetos Voluntários reformam escolas atingidas pela enchente em Porto Alegre

Localizada no bairro São Geraldo, no 4º Distrito de Porto Alegre, a Escola São Vicente de Paulo foi fortemente atingida pela enchente, com 1,2 metro de água dentro do prédio que atende cerca de 130 crianças. Para voltar à rotina de aprendizado, o local foi revitalizado pelo coletivo Arquitetos Voluntários e a reinauguração do espaço ocorre na próxima segunda (21).