Tradição na Barra do rio Tramandaí, a pesca com botos é uma atração à parte no Litoral Norte e, claro, um prato cheio para imagens incríveis. A partir das 19h desta terça-feira (6), a interação entre humanos e animais na divisa entre Imbé e Tramandaí será o tema de uma exposição fotográfica gratuita no Centro Cultural da UFRGS em Porto Alegre.