Amanda de Menezes Pinto, a menina que você vê na imagem acima, tem um sonho: participar do 41º Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, um dos mais importantes do gênero no país. A moradora de São Leopoldo foi selecionada para o evento e tem apresentações marcadas para este fim de semana, mas a enchente atrapalhou os planos.