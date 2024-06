Se homens não cometessem violência sexual, o atual debate sobre aborto seria desnecessário

Nenhuma mulher deseja abortar. Ninguém acorda pensando: “Que bom, hoje vou fazer um aborto”. A vida é o bem maior, e nós, em especial, sabemos disso, porque somos as responsáveis por gerá-la em nosso ventre. Interromper uma gravidez não é um passeio no parque, nem motivo de alegria e muito menos uma decisão fácil, mesmo nos casos extremos previstos em lei (estupro, risco de vida para a mãe e anencefalia do feto), ao contrário do que faz parecer o debate político torto que viceja no Brasil.