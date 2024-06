O filósofo norte-americano Michael Sandel, que em 2023 palestrou no Fronteiras do Pensamento e participou de uma uma roda de conversa no Morro da Cruz, em Porto Alegre, vai abrir um evento mais do que oportuno, lançado pelo Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): o ciclo de palestras “Clima e Sociedade”.