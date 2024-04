Ziraldo foi mesmo um cara legal. Na última semana, depois da morte do artista, a vendedora Beatris Neu, leitora de GZH, escreveu para a gente contando uma história pessoal que viveu em 2016. Na ocasião, ela trabalhava na banca da Livraria Espaço Cultural, na Feira do Livro de Porto Alegre, e recebeu a visita do autor.