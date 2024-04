Assim como era admirado pelos gaúchos, o cartunista Ziraldo costumava dizer que adorava o Rio Grande do Sul — particularmente a principal feira literária organizada em solo pampeano. O desenhista e escritor, morto enquanto dormia na tarde deste sábado, em sua casa na zona sul do Rio, era um frequentador assíduo da Feira do Livro de Porto Alegre, e aproveitava as passagens pela Capital para encontrar amigos e colegas de cartum em bares como o Tutti Giorni, localizado nos altos do Viaduto da Borges de Medeiros.