Criações de grandes nomes da pintura nacional e internacional estão prestes a desembarcar em Porto Alegre. De Pierre-Auguste Renoir a Tarsila do Amaral, a Fundação Iberê, às margens do Guaíba, vai receber, no dia 18 de maio, uma exposição com 83 obras de um dos acervos particulares mais valiosos e admirados do país: a coleção de Luiz Carlos Ritter.