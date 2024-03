Patrimônio cultural gaúcho, o Grupo Tholl, que já encantou mais de 2 milhões de espectadores ao longo de sua trajetória, está ganhando um livro. Tholl, 20 Anos de Imagens e Sonhos será lançado na próxima segunda-feira (11), em Pelotas, no sul do Estado, terra onde a trupe nasceu e cresceu, inspirada no pioneirismo do famoso Cirque du Soleil.