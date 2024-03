No Dia Internacional da Mulher, o destaque da coluna é uma gaúcha que tem levado o Rio Grande do Sul - e o Brasil - em suas andanças pelo planeta, movida pela paixão por uma arte ancestral: o teatro de animação, ou de bonecos (embora seja muito mais do que isso), como também é conhecido. Nascida em Erechim e criada em Carazinho, Nina Vogel é do mundo.