Não estranhe se, ao passar por alguma estradinha rural de uma das cidades mais turísticas da Serra, você encontrar um pintor ou uma pintora retratando a paisagem. Desde fevereiro, o Coletivo Plein Air Gramado, composto por quatro artistas locais, está eternizando com tela, cavalete, tintas e pincéis as belezas do patrimônio natural da região.