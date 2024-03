Ele deixou a sua marca na arquitetura e nas artes plásticas do Rio Grande do Sul. Com seu talento, ajudou a modernizar a paisagem urbana gaúcha e retratou a vida cotidiana e a lida campeira da gente do extremo sul do Brasil. A partir da próxima quarta-feira (3), José Lutzenberger — arquiteto e aquarelista alemão, pai do famoso ambientalista de mesmo nome — será homenageado com uma grande exposição na Capital.