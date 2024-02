Quem acompanhou o show do fenômeno chamado Luísa Sonza no Planeta Atlântida, na noite de sábado (3), se emocionou ou ao ver e ouvir a cantora entoar Canto Alegretense. A música, composta por Nico Fagundes e Bagre Fagundes, foi executada com Neto Fagundes. Detalhe: eles fecharam a parceria minutos antes, tudo no improviso.