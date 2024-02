Giordano Tarso é um chef de Pinto Bandeira conhecido pela charcutaria autoral e por levar à mesa uma gastronomia ancestral com toques de criatividade. À frente do restaurante Colheita Butique Sazonal, uma pequena joia no município de 2,7 mil habitantes da serra gaúcha, ele está inovando outra vez: acaba de lançar o Menu Peculiaridades.