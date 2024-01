Nesta segunda-feira (8), data que marca um ano da infame tentativa de golpe no Brasil, integrantes do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) estarão em Brasília por um motivo especial. Eles foram convidados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para ajudar a restaurar 20 obras de arte vandalizadas pelos golpistas.