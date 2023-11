Quando cheguei de bike ao Theatro São Pedro, em Porto Alegre, às 9h deste domingo (26), quase não acreditei no que vi: diante do prédio, havia dezenas de pessoas - de todas as idades, inclusive famílias inteiras - de bicicleta. Começava ali um evento inédito na Capital chamado "Ciclovia Musical", realizado há 10 anos no Brasil, com passagens por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.