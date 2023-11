Dois estudantes de Porto Alegre estão prestes a embarcar para a Indonésia com uma missão especial. À frente de um projeto de pesquisa que analisa como aceleradores de partículas podem ser utilizados no tratamento do câncer, eles são os únicos brasileiros entre os 69 finalistas da World Innovative Science Project Olympiad (Wispo) 2023, em Bandung. O evento ocorre entre os dias 14 e 17 de dezembro.