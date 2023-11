Um pesquisador gaúcho que liderou, recentemente, a maior expedição nacional ao interior da Antártica, está em Paris, a convite do governo francês. Professor de Glaciologia e Geografia Polar da UFRGS e vice-presidente do Comitê Internacional de Pesquisa Antártica, Jefferson Cardia Simões representa a comunidade científica da América Latina no One Planet Summit - Cúpula Polar, que termina nesta sexta-feira (10).