O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP) deu exemplo, na manhã desta quarta-feira (8), ao anunciar, no Fórum Internacional do Clima, em Porto Alegre, a decisão de fazer o inventário de carbono de sua sede. A medida é um recado claro contra o negacionismo climático, que teima em persistir em alguns setores, enquanto o planeta entra em ebulição.