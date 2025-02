Surge um novo empecilho que irá atrasar a recuperação do Quadrilátero Central

A recuperação do Quadrilátero Central vai demorar mais tempo para ficar pronta . A ideia da prefeitura era ver a revitalização finalizada em março, com ajustes pontuais ocorrendo até maio.

Porém, a obra no cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua General Câmara ainda não iniciou . No local, é preciso realizar a troca do piso e da iluminação e fazer a instalação da acessibilidade.

Em outubro do ano passado, venceu a autorização que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deu para o serviço ser executado . Em dezembro, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) solicitou a prorrogação da autorização.

Demais trechos

Quarta vez

A obra, que começou custando R$ 16 milhões, já está orçada em R$ 24,6 milhões . Os trabalhos, de competência do consórcio formado pelas empresas RGS, AGR e Elmo, foram iniciados em junho de 2022 e deveriam ter sido finalizados em dezembro do ano seguinte.

Sem movimento

Na Rua dos Andradas, lojistas reclamam do baixo movimento. Alguns relatam queda de mais da metade do faturamento. Os preços dos aluguéis de salas na via, porém, estão no mesmo patamar de 2019, antes da emergência global do coronavírus.