Autorizado em 1998, asfaltamento de rodovia estadual na Serra é adiado para o fim de 2026

Somente metade dos 40 quilômetros já recebeu asfalto. Ivan Borges / Divulgação

A pavimentação da RS-020, entre Cambará do Sul e São José dos Ausentes, não irá mais terminar em 2025. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) publicou um termo aditivo prorrogando para dezembro do ano que vem o término da obra.

Assinado em 1998 com a construtora Sultepa, o contrato teve uma sequência de idas e vindas. O trecho da estrada estadual entre as duas cidades tem cerca de 40 quilômetros.

Quando as obras foram retomadas pela última vez, no início de 2022, eram cerca de 26 quilômetros pendentes. A pavimentação do trecho restante foi orçada em R$ 52,1 milhões, em valores da época.

A RS-020 é o principal acesso a Cambará do Sul, a partir da Rota do Sol, e também a principal rota do município para São José dos Ausentes. Ambas as cidades são polos turísticos da região, especialmente na temporada de inverno, mas até hoje não possuem ligação totalmente pavimentada.