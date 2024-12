Gelo trinca para-brisa de avião que viria a Porto Alegre

Para-brisa do avião da Latam foi atingido por gelo

O voo 3992 da Latam, que partiu do aeroporto de Congonhas no sábado à tarde (7), precisou interromper a viagem que fazia em direção a Porto Alegre. Ainda em São Paulo, o para-brisa da aeronave foi atingido por gelo e trincou enquanto fazia seu deslocamento para a capital gaúcha .

Após identificar o problema, o piloto da aeronave retornou para o aeroporto. O pouso ocorreu por volta das 19h. De acordo com a companhia aérea, o pouso ocorreu em total segurança .

Em agosto, um avião da Voepass caiu, matando as 62 pessoas que estavam a bordo. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha Guarulhos como destino, mas caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.