Três trechos da BR-116 que foram afetadas pelas chuvas de novembro de 2023 tiveram as obras prorrogadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Eles estão localizados do Km 176 ao km 178, do Km 178 ao km 180 e do Km 190,5 ao km 219,5, entre os municípios de Picada Café e Nova Petrópolis.