Recuperação da BR-116, em Nova Petrópolis, seguirá pelo menos até a metade de 2025

A recuperação e as consequentes restrições da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, vão seguir pelo menos até a metade do ano que vem. A sinalização é do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado, Hiratan Pinheiro da Silva, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (16). Se as projeções se confirmarem, o trecho entre Vila Cristina e o acesso a Nova Petrópolis, completará dois anos de obras.