O trecho no km 181 da BR-116, em Nova Petrópolis, completa um ano de interdição neste domingo (16). O primeiro bloqueio no ponto foi causado por uma queda de barreira. Apesar do aniversário da obra, o Comitê Gestor de Soluções do município recebe a informação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela restauração, que a previsão é de que a estrada seja liberada ainda neste mês. Imagens do trecho mostram que o trabalho está avançado. O órgão federal foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou.