Justiça do Trabalho manda reverter demissão em massa de mais uma empresa que atua no aeroporto Salgado Filho 

Atendendo a um pedido do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre (Sindaero), a 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre determinou que a empresa RP Atividades Auxiliares ao Transporte Aéreo (RPAATA) recontrate 80 trabalhadores que foram demitidos sem que houvesse a devida negociação coletiva com o sindicato da categoria. A entidade alegou que a dispensa foi negociada com uma fundação sem legitimidade para representar a categoria, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes (Fenascon).