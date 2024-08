Os trabalhos de recuperação do Aeroporto Salgado Filho já atingiram 40% de conclusão. Nesta segunda-feira (19), os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, e da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, vistoriaram as obras acompanhados do vice-presidente de operações da Fraport, Edegar Nogueira.