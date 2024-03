Ainda nesta semana, a prefeitura de Porto Alegre irá saber se poderá dar prosseguimento à demolição do Edifício Galeria XV de Novembro, localizado no Centro Histórico. Para convencer os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, que barraram a obra por falta de segurança aos funcionários envolvidos na desconstrução, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) propôs fazer algumas alterações.