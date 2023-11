Desde que assumiu o controle da distribuição de energia em 72 municípios do Rio Grande do Sul, há dois anos e quatro meses, a CEEE Equatorial já soma R$ 57,09 milhões em multas aplicadas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Duas das infrações - de R$ 3,45 milhões e R$ 29,34 milhões - foram aplicadas ao longo do ano passado. A empresa apresentou recursos para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ainda não houve julgamento dos casos.