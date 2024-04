O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem diante de si a oportunidade de mostrar aos brasileiros que ainda é possível encontrar juízes de direito no Brasil. Tem diante de si o julgamento do senador Sergio Moro, e pode escolher entre servir à Justiça ou obedecer ao sistema de depravação que está liquidando o processo legal, os direitos civis e o valor das eleições. Se decidir que Moro tem o direito de continuar senador, o TRE estará respeitando a decisão democrática do povo do Paraná, que lhe deu quase 2 milhões de votos. Mais ainda, estará declarando que o respeito à lei não foi totalmente eliminado deste país. Mas se decidir pela cassação, vai se associar às esquadras de linchamento político que tomaram o lugar do sistema judicial no Brasil desses últimos anos.