A única coisa que poderia acontecer de bom para o presidente Lula em seu caso de paixão com a ditadura da Venezuela e com o ditador Nicolás Maduro seria que ambos chamassem menos atenção para as barbaridades que cometem. É uma pena que nem a ditadura e nem o ditador se lembrem de tornar a vida de Lula mais fácil. A última agressão feita por Maduro contra a democracia foi tão selvagem que Lula e os seus estrategistas se viram forçados a murmurar uma reclamação. Não deu certo, é claro, pois a queixa foi tão frouxa que acabou só causando prejuízo. Maduro ficou irritado. Quem não gosta de ditadura não melhorou em nada a sua opinião sobre Lula.