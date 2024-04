O Brasil e os brasileiros sabem perfeitamente que há censura à liberdade de expressão neste país, e que isso é ilegal – viola diretamente o Artigo 5º da Constituição Federal. Não é possível recorrer à Justiça em busca de proteção porque quem executa a censura é a própria Justiça, o Supremo Tribunal Federal, nada menos do que a instância máxima do sistema judicial brasileiro. Uma aberração dessas teria de vazar; o STF não poderia esperar que as ilegalidades que pratica continuassem eternamente desconhecidas fora do Brasil. Acabou vazando.