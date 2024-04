Como em geral acontece no Brasil de hoje, um problema é cultivado como se fosse uma planta preciosa; quanto pior o problema, na verdade, mais esforço é feito para que ele continue vivo e produzindo frutos. O caso do entrevero entre Alexandre de Moraes e o empresário mundial Elon Musk, o controlador da plataforma Twitter-X, é mais um clássico no gênero.