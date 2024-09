Em uma carta endereçada ao presidente do Comitê de Justiça do Congresso dos Estados Unidos, Jim Jordan, Mark Zuckerberg admitiu nesta segunda-feira (26) que a Meta cedeu a pressões do governo de Joe Biden para censurar conteúdos relacionados à covid-19 em 2021. O termo foi escolhido por ele, não por esta colunista: censura.