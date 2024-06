A epidemia do Tigrinho

Culminou em cadeia o esquema para iludir pessoas para ganhar dinheiro fácil com um jogo de celular. Um casal de “influenciadores digitais” de Alagoas foi preso nesta terça-feira (25) por espalhar vídeos no Instagram em que supostamente ganhava fortunas jogando o Jogo do Tigrinho - aquele mesmo que já deve ter invadido o seu Instagram com pedidos de conexão enviados por diversos perfis diferentes.