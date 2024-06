Casal de influenciadores suspeito de divulgar links do "jogo do Tigrinho" é preso em Alagoas

Um casal de influenciadores foi preso, na manhã desta terça-feira (25), como parte da Operação Game Over, que investiga influenciadores que incentivam seus seguidores a apostarem em jogos de azar online, como o "jogo do Tigrinho". A prisão ocorreu em um condomínio na cidade de Marechal Deodoro (AL), na região metropolitana de Maceió, em cumprimento a mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal do município. As informações são do portal g1.